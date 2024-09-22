Konya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

3.Sayfa

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen araç otomobile çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Konya- Antalya D-687 Karayolunda Konya istikametinden Taşağıl istikametine gitmekte olan Alaaddin E.'nin kullandığı 42 ASV 053 plakalı hafif ticari araç Beydiğin mahallesine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı şeride geçerek seyir halindeki Hayri Ç.'ın kullandığı 06 EY 2608 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye ok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan 42 ASV 053 plakalı aracın sürücüsü Alaaddin E. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Hasan K. 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer araçta yolcu olarak bulunan Sadet Ç. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA