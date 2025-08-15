Konya\'da Trafik Kazası: Kamyonet Tıra Çarptı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin trafik ışıklarında bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında D330 karayolu Ereğli Organize Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Karapınar istikametine seyir eden Ç.D. idaresindeki 44 ADP 364 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Y.T. yönetimindeki 42 ASV 509 plakalı tırın yarı römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Ç.D. ağır yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunun Ereğli-Karapınar yönü bir süre tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açık kaldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA