Konya\'nın Kulu ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara operasyon düzenlendi. İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi istikametinde sanayi sitesi önünde bir aracı durduran ekipler, araçta ve araç içerisindeki S.A. ve S.Ç.'nin üzerinde arama yaptı. Araçta ve şahısların üzerinde suç unsuruna rastlanmazken, yapılan çalışmada şahısların yol kenarında bir taşın altına siyah poşet içerisinde sakladığı 390 adet uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA
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