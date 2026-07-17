Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Konya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
17.07.2026 18:11
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Konya'da jandarma operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirilmesiyle 5 kişi tutuklandı.

Konya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 1-15 Temmuz tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yönelik icra edilen faaliyetler kapsamında 50 bin 66 kök kenevir, 713 kök haşhaş, 687 adet sentetik ecza hapı, 366 gram kenevir tohumu, 97 gram bonzai, 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde yakalanan 25 şüpheli şahıstan 20'si ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika

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