Konya'da uyuşturucudan 25 yıl 6 ay hapis cezası olan iki firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucudan 25 yıl 6 ay hapis cezası olan iki firari hükümlü yakalandı

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Konya'da jandarmanın Karatay ve Selçuklu ilçelerinde düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticaretinden toplam 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı. Hükümlülerden biri ceza infaz kurumuna teslim edilirken, diğeri gözaltına alındı.

Konya'da jandarma ekiplerince firari hükümlülere yapılan operasyonda uyuşturucu ticaretinden toplam 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karatay ve Selçuklu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Karatay ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 Kasım 2026 tarihinden itibaren aranan İ.Y. isimli şahıs, Karatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Selçuklu ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda ise hakkında 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 7 Kasım 2026 tarihinden itibaren aranan A.T. isimli şahıs, Selçuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. A.T., işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaSelçukluKaratayGüncelKonyaSon Dakika

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