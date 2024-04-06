Konya'da Yalıtım Malzemesi Fabrikasında Çıkan Yangın Sonucu 1 İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Konya'da Yalıtım Malzemesi Fabrikasında Çıkan Yangın Sonucu 1 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Konya\'da Yalıtım Malzemesi Fabrikasında Çıkan Yangın Sonucu 1 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir yalıtım malzemesi fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrika içerisine yayılan dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, tahkikat başlatıldı.

06.04.2024 11:01  Güncelleme: 11:04
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Konya'da yalıtım malzemesi fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sırasında fabrika içerisine yayılan dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir yalıtım malzemesi fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını fark eden fabrika çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrika içerisinde çıkan yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında imalatta kullanılan kimyasal maddelerden çıkan duman ve kokudan etkilenen 1 işçi olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Yalıtım Malzemesi Fabrikasında Çıkan Yangın Sonucu 1 İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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