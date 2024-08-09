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Konya'da yanan fabrikada soğutma ve temizleme çalışmaları sürüyor

KONYA - Konya'da plastik atık dönüşüm fabrikasında çıkan yangının ardından fabrikada soğutma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Yangın, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Zafer Sanayi'de bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında çıktı. İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın sırasında fabrikada kimse bulunmazken, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Fabrikada büyük çapta hasara neden olan yangına Konya İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar da müdahale etti. Yangın mahallinde çalışmalar gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde ekiplerin yer yer soğutma çalışmaları devam ederken fabrika içerisindeki atıkların temizleme çalışmaları da sürüyor. Yangının çıkış sebebi ile ilgili de incelemeler devam ediyor.