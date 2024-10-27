Konya'da Yangın Felaketi: 3 Ev Kül Oldu, 4 Evde Hasar - Son Dakika
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Konya'da Yangın Felaketi: 3 Ev Kül Oldu, 4 Evde Hasar

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı 4 evde kısmen zarar gördü. Yangın, Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi ve itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.

27.10.2024 12:43  Güncelleme: 12:47
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Konya'da ev yangını: 3 ev tamamen yandı, 4 evde hasar oluştu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı 4 ev de kısmen yandı.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Doğanbey Mahallesinde bulunan bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ikametinde tek başına yaşayan F.S.'nin evinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Alevler bitişikteki iki eve daha sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine adrese çevre ilçelerden de destekle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Talep üzerine Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın arazözleri de müdahale için sevk edildi. Kerpiç, taş ve ahşap yapılı eski köy evlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, uzun uğraşların ardından sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçraması sonucu çevresindeki 4 ev de kısmen yandı. Beyşehir Belediyesi tarafından sevk edilen iş makineleri yanan evlerin enkazında kaldırma çalışmaları başlatırken, yangından etkilenen bir kişinin hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, Konya Valisi İbrahim Akın, Doğanbey Mahallesinde yangın mahallinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yangından etkilenen ve evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Akın, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konya\'da Yangın Felaketi: 3 Ev Kül Oldu, 4 Evde Hasar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Yangın Felaketi: 3 Ev Kül Oldu, 4 Evde Hasar - Son Dakika

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