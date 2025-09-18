Konya\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Hüyük ilçesinde yaylada çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Hüyük ilçesi sınırları içerisinde yer alan İmrenler Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaylada hayvancılık yapılan kesimde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, belediye ekipleri ve orman teşkilatının arazözleri sevk edildi. Çevresi ormanlık alanla kaplı olan yayladaki yangın yeşil örtüye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, Derebucak ilçesinde otluk alanda çıkan yangın da ekiplerin zamanında müdahalesi ile geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.