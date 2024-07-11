Konya'da yangında ölen annenin aranan kızı ölü bulundu - Son Dakika
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Konya'da yangında ölen annenin aranan kızı ölü bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde dün meydana gelen yangında hayatını kaybeden anne ve oğlunun ardından aranan ailenin diğer ferdi olan Kadriye Yıldırım, Kulu ilçesindeki evinde ölü olarak bulundu. Yangın sonucunda evde yaşayan anne ve oğlu hayatını kaybederken, Kadriye Yıldırım ise hastanede tedavi gördüğü belirtilerek aranıyordu. Yakınları tarafından bulunan Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

11.07.2024 20:07
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Dün yangında ölen annenin aranan kızı ölü bulundu

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde, dün meydana gelen anne ve oğlunun hayatını kaybettiği yangının ardından Konya'da hastanede tedavi gördüğü belirtilerek aranan ailenin diğer ferdi 49 yaşındaki Kadriye Yıldırım, Kulu ilçesinde oturduğu evde ölü olarak bulundu.

Yangın, dün sabah erken saatlerde ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Mahallesi'nde müstakil bir evde çıktı. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz yıl vefat eden Osman Yıldırım'a ait müstakil evde yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında, evde yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Yıldırım ile oğlu 45 yaşındaki Enes Yıldırım hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde detaylı incelemeler yaparken, ailenin hasta olduğu ve Konya'da hastanede tedavi gördüğü belirtilen kızı 49 yaşındaki Kadriye Yıldırım'a ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Ailenin yakınları da Kadriye Yıldırım'ı bulmak için çalışırken, hastanelerde Yıldırım'ın izine rastlanmadı. Yakınları bunun üzerine zaman zaman Yıldırım ailesinin ilçe merkezinde kiralık olarak oturduğu Camikebir Mahallesinde bir apartmanın 1. katında bulunan dairenin anahtarını bularak daireyi kontrol etti. Eve giren yakınları Kadriye Yıldırım'ı hareketsiz vaziyette buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve yangın tahkikatını yürüten jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kadriye Yıldırım'ın yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı adrese gelirken, olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlattı. Kadriye Yıldırım'ın cenazesinin incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da yangında ölen annenin aranan kızı ölü bulundu - Son Dakika

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