Konya\'da YKS İçin Trafik Denetimleri Artırıldı

Konya'da trafik ekipleri hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle oluşabilecek yoğunluk için kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hafta sonu gerçekleşecek YKS nedeniyle kent merkezinde oluşacak yoğunluğa karşı denetimlerini sıklaştırdı. YKS sınavı boyunca kent merkezinde 42 ekip, 36 motorize ekip, 5 çekici ve 5 bin 73 kamera ile sağlıklı trafik için görev alacaklarını belirten trafik ekipleri, hatalı park ve yasak park konusunda kurallara uyulması gerektiği konusunda uyarıyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ercan, yarın ve pazar günü sınava girecek bütün gençlere Konya İl Emniyet Müdürlüğü adına başarılar dileyerek, "Biz de bu kapsamda bütün trafik tedbirlerimizi planladık. Bu yıl Emniyet Müdürümüzün talimatıyla Yunus unsurlarımızı ve Şahin unsurlarımız ile birlikte göreve çıkartacağız. 36 tane motorize unsurumuz görev başında olacak. Bunların yanı sıra 42 tane ekibimiz, 5 tane çekicimiz görevde olacak. Yine trafik anlık izleme ve takip merkezimizde 5 bin 73 kamera ile şehrin bütün noktalarını takip edeceğiz. Bizim Konyalı hemşehrilerimizden en önemli isteğimiz, yasak park ve hatalı park ile ilgili olacak. Sizin bıraktığınız bir araç başka bir genç kardeşimizin sınava yetişmesine engel olabilir. Buna özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. 'Bir kural bir ömür' diyoruz ve bütün Konyalı hemşehrilerimizin trafik kurallarına mutlaka uymalarını istiyoruz" dedi. - KONYA