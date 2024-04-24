Konya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: On Binlerce Uyuşturucu Hap ve Kilo ile 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: On Binlerce Uyuşturucu Hap ve Kilo ile 4 Şüpheli Tutuklandı

Konya\'da Zehir Tacirlerine Operasyon: On Binlerce Uyuşturucu Hap ve Kilo ile 4 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda on binlerce uyuşturucu hap ve kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ekipleri, Meram ilçesinde bir ticari taksi ve bir adrese düzenledikleri operasyonlarda uyuşturucu madde ve haplarla birlikte hassas teraziler buldu. Toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı ve 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.04.2024 14:18  Güncelleme: 14:21
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Konya'da polis ekiplerin zehir tacirlerine yönelik çalışmaları neticesinde on binlerce uyuşturucu hap ve kilolarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sürdürdüğü araştırmalar neticesinde merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi'nde şüphelendiği bir ticari taksiyi durdurdu. Araçta yapılan aramada ve araç içerisindeki yolculara ait iş yerinde yapılan aramada 9 bin 133 adet uyuşturucu hap, 91.5 gram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Taksi içerisindeki 2 yolcu ve iş yerlerindeki bir şüpheli gözaltına alındı.

Pazar arabasından binlerce uyuşturucu hap çıktı

Narkotik ekiplerinin Meram ilçesi Pirebi Mahallesi'nde belirlenen adrese yaptığı operasyonda ise 1 kilo 460 gram metamfetamin, 26 bin 800 adet uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Her iki operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: On Binlerce Uyuşturucu Hap ve Kilo ile 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: On Binlerce Uyuşturucu Hap ve Kilo ile 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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