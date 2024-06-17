Konya'da zincirleme kaza: Ağlayan çocukları polis ve vatandaşlar sakinleştirdi - Son Dakika
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Konya'da zincirleme kaza: Ağlayan çocukları polis ve vatandaşlar sakinleştirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada bulunan ve korkarak ağlayan çocukları trafik polisleri ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

17.06.2024 19:10
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Konya'da zincirleme kaza: Ağlayan çocukları polis ve vatandaşlar sakinleştirdi

Kazada 4 kişi yaralandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, kaza yapan araçlardan birisinde bulunan ve korkarak ağlayan çocukları trafik polisleri ile orada bulunan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, Beyşehir- Antalya karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K'nin kullandığı 34 NS 6976 plakalı cip, K.K. yönetimindeki 06 AY 7976 plakalı otomobil ile F.D. idaresindeki 34 ACF 613 plakalı otomobil, Bademli Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçların sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Diğer yandan kaza yapan araçlardan birinde bulunan ve korkarak ağlayan çocukları trafik polisleri ile orada bulunan vatandaşların teselli ederek sakinleştirmeye çalışması ise kameraya yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da zincirleme kaza: Ağlayan çocukları polis ve vatandaşlar sakinleştirdi - Son Dakika

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