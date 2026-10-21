Konya Ereğli\'de kaldırımda hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Konya Ereğli'de kaldırımda hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Ereğli'de sabah spor salonu önündeki kaldırımda hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Sağlık ekipleri kişinin öldüğünü belirledi, cenazesi polis incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi kaldırımda hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu.
Olay, Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi üzeri spor salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, kaldırım üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kaldırımda bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. İsmi öğrenilemeyen şahsın cenazesi, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İHA
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