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Konya Ereğli'de Tırın Bahçe Duvarına Çarpması Sonucu 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Konya Ereğli'de Tırın Bahçe Duvarına Çarpması Sonucu 1 Kişi Yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tır, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konya Ereğli\'de Tırın Bahçe Duvarına Çarpması Sonucu 1 Kişi Yaralandı
26.01.2024 - 14:53,  Güncelleme: 14:54
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Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tırın yol kenarındaki bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi Konya Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. idaresindeki 34 CNE 984 plakalı tır, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle duvar yıkılırken, tır ağaçlara çarptıktan sonra durabildi. Kazada tır sürücüsü Mustafa D. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya Ereğli'de Tırın Bahçe Duvarına Çarpması Sonucu 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya Ereğli'de Tırın Bahçe Duvarına Çarpması Sonucu 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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