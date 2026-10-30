Konya Hüyük'te anneler emniyetin eğitimiyle bağımlılığa karşı bilinçlendi - Son Dakika
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Konya Hüyük'te anneler emniyetin eğitimiyle bağımlılığa karşı bilinçlendi

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Konya Hüyük\'te anneler emniyetin eğitimiyle bağımlılığa karşı bilinçlendi
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Konya Hüyük'te annelere yönelik 'En İyi Narkotik Polisi Anne' programı gerçekleştirildi. Emniyet görevlilerinin verdiği eğitimde, annelerin çocuklarının davranışlarındaki değişimi erken fark etmesinin bağımlılıkla mücadeledeki önemine dikkat çekildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede ailelerin rolüne dikkat çekmek amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitim programı düzenlendi. Annelerin bilinçlendirilmesini ve toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefleyen programda, bağımlılıkla mücadelede aile desteğinin önemine vurgu yapıldı.

Emniyet teşkilatı mensupları tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, madde bağımlılığıyla mücadelede erken farkındalığın önemi ele alındı. Annelerin çocuklarının davranışlarında meydana gelebilecek değişimleri fark edebilmesi, riskleri doğru değerlendirebilmesi ve gerektiğinde ilgili kurumlarla iletişime geçebilmesinin önemi üzerinde duruldu. Programda, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla sınırlı olmadığı, ailelerin bilinçli yaklaşımının da bu mücadelenin en önemli unsurlarından biri olduğu ifade edildi. Sağlıklı bir toplum ve güçlü bir gelecek hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen eğitimde, annelerin bilgilendirilmesinin çocukların zararlı alışkanlıklardan korunmasına önemli katkı sağlayacağına dikkat çekildi. Toplumsal farkındalığın aileden başlayarak büyümesi gerektiği mesajının verildiği programda, annelerin bağımlılıkla mücadelede üstlendikleri koruyucu role vurgu yapıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaNarkotikEğitimGüncelHüyükKonyaSon Dakika

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