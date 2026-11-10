Konya’da acı olay! Oyun oynarken trafoya temas eden 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya’da acı olay! Oyun oynarken trafoya temas eden 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Konya’da acı olay! Oyun oynarken trafoya temas eden 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Konya’nın Karapınar ilçesinde, tarlada çalışan yabancı uyruklu H.M.’nin 1 yaşındaki kızı E.M., oynadığı sırada elektrik trafosuna temas etti. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürerken, tarla sahibi D.Ö. hakkında da işlem başlatıldı.

Karapınar’da evin yakınında oyun oynayan 1 yaşındaki kız çocuğu, elektrik trafosuna temas ederek hayatını kaybetti.

OYNARKEN TRAFOYA TEMAS ETTİ

Karapınar ilçesine bağlı Oymalı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde edinilen bilgiye göre, D.Ö. isimli vatandaşın tarlasında çalışan yabancı uyruklu H.M.’nin 1 yaşındaki kızı E.M., D.Ö.’nün evinin yakınlarında oynadığı sırada elektrik trafosuna temas etti.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan küçük çocuk, Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen E.M. hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme yapılırken, D.Ö. hakkında da işlem başlatıldığı öğrenildi. Olaya ilişkin tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiKarapınarİnceleme3. SayfaGüncelÇocukKonyaSon Dakika

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