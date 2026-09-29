Konya Karapınar\'da çekici şerit değiştirince otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde çekici ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Karapınar Ereğli kara yolu ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö. idaresindeki 27 U 4425 plakalı çekici, Karapınar ilçesinden Ereğli ilçesi istikametine seyir halindeyken, aynı yönde önünde ilerleyen L.Ü. yönetimindeki 80 AFK 358 plakalı otomobile şerit değiştirdiği sırada çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilirken, otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.