Konya Karapınar\'da çiftlik yangınında saman balyaları zarar gördü

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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında saman balyaları yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hotamış Mahallesi'nde M.Ö.'ye ait çiftlikte bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaklaşık 200 ton saman balyasının bulunduğu alanda balyalar büyük oranda zarar gördü. Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA