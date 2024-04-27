Konya Karapınar'da çiftlik yangınında saman balyaları zarar gördü - Son Dakika
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Konya Karapınar'da çiftlik yangınında saman balyaları zarar gördü

Konya Karapınar\'da çiftlik yangınında saman balyaları zarar gördü

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Hotamış Mahallesi'nde bir çiftlikte çıkan yangında, henüz belirlenemeyen bir nedenle saman balyaları alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaklaşık 200 ton saman balyası zarar gördü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

27.04.2024 08:52
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında saman balyaları yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hotamış Mahallesi'nde M.Ö.'ye ait çiftlikte bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaklaşık 200 ton saman balyasının bulunduğu alanda balyalar büyük oranda zarar gördü. Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya Karapınar'da çiftlik yangınında saman balyaları zarar gördü - Son Dakika

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