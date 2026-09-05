Konya Karapınar\'da iki ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde farklı noktalarda çıkan iki ayrı ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İlçeye bağlı İpekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir evin bahçesindeki kuru otlar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

İkinci yangın ise Türkiye Mahallesi'nde çıktı. Boş arazideki otların alev aldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.

Her iki yangında da itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde alevlerin yerleşim alanlarına ve evlere sıçraması önlendi.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.