Konya Karapınar'da motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Konya Karapınar'da motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Karapınar ilçesinde Sandıklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde motosiklet ile otomobil çarpıştı; kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sandıklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.K. yönetimindeki 42 BAP 066 plakalı motosiklet, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Y.F. idaresindeki 42 BCE 927 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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