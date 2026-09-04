Konya Karapınar'da ot yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Konya Karapınar'da ot yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü

Konya Karapınar\'da ot yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü
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Konya'nın Karapınar ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Bölgedeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, yol kenarında bulunan otluk alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, otların yanmaya başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının kara yolu üzerinde bulunması ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerleri için risk oluşturması nedeniyle kısa sürede müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, büyümeden ve çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Karapınar, 3. Sayfa, İtfaiye, Konya, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya Karapınar'da ot yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Karapınar'da ot yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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