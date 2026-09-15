Konya Karapınar'da park halindeki kamyonet güvenlik kamerasında kundaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Karapınar'da park halindeki kamyonet güvenlik kamerasında kundaklandı

Konya Karapınar\'da park halindeki kamyonet güvenlik kamerasında kundaklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde park halindeki bir kamyonet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından benzini dökülüp ateşe verildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin motosikletle bölgeden kaçtığı görüldü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde park halindeki bir kamyonet kimliği belirsiz bir kişi tarafında ateşe verildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İpekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.'ye ait 42 AG 936 plakalı kamyonet, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateşe verildi. Kamyonetin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin ağaçların arasından gelerek kamyonetin yanına yaklaştığı görülüyor. Şüphelinin yanında getirdiği benzini kamyonetin üzerine döktükten sonra çakmakla aracı ateşe verdiği belirtilirken, alevlerin kısa sürede yükselmesinin ardından şüphelinin motosikletine binerek bölgeden uzaklaştığı da görüntülere yansıdı. Polis ekipleri, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Karapınar, Güvenlik, 3. Sayfa, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya Karapınar'da park halindeki kamyonet güvenlik kamerasında kundaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti

21:51
Kurtlar Vadisi’nin Nevzat’ından yıllar sonra gelen Osman Sınav çıkışı
Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından yıllar sonra gelen Osman Sınav çıkışı
21:46
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan dikkat çeken “Erdoğan“ çıkışı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan dikkat çeken "Erdoğan" çıkışı
21:40
Esvatini’de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı
Esvatini'de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı
21:08
Thomas Reis Trabzonspor’da
Thomas Reis Trabzonspor'da
20:48
Havalimanlarında yeni dönem Her şey tek uygulamada
Havalimanlarında yeni dönem! Her şey tek uygulamada
20:23
ABD uzaya silah yerleştirdi Çin ve Rusya’dan sert tepki
ABD uzaya silah yerleştirdi! Çin ve Rusya'dan sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 22:20:30. #7.12#
SON DAKİKA: Konya Karapınar'da park halindeki kamyonet güvenlik kamerasında kundaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement