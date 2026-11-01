Konya Karapınar'da SUV ile otomobil çarpıştı, iki sürücü de yaralandı - Son Dakika
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Konya Karapınar'da SUV ile otomobil çarpıştı, iki sürücü de yaralandı

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Konya Karapınar\'da SUV ile otomobil çarpıştı, iki sürücü de yaralandı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Poligon Kavşağı'nda SUV ile otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. İlk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında SUV araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Poligon Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 33 ED 100 plakalı SUV araç, kavşaktan dönüp Karaman istikametine geçmek isterken Konya'dan Karapınar istikametine giden H.H.E. yönetimindeki 42 AST 846 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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