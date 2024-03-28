Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Karapınar ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Karapınar istikametine seyir halinde olan O.K. idaresindeki 42 AHC 61 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya Karapınar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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