Konya Karatay'da iki otomobil çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı; 1 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Sıla Caddesi'nde geçtiğimiz cuma günü iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz cuma günü merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Sıla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan, kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki otomobilin çarpışması sonucu savrulması ve vatandaşların yardıma gitmesi yer alıyor.
Kaynak: İHA
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