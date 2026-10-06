Konya Kulu Bozan Mahallesi'nde traktör yangını söndürüldü, maddi hasar oluştu - Son Dakika
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Konya Kulu Bozan Mahallesi'nde traktör yangını söndürüldü, maddi hasar oluştu

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Konya Kulu Bozan Mahallesi\'nde traktör yangını söndürüldü, maddi hasar oluştu
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Konya'nın Kulu ilçesindeki Bozan Mahallesi'nde bir traktörde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Traktörde maddi hasar oluştu, yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir traktörde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Bozan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B.'ye ait traktörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, traktörde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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