Konya'nın Kulu ilçesinde arpa ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde arpa ekili tarlada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, ilçeye bağlı Fevziye Mahallesi Öz mevkiinde Bayram Miroğlu'na ait arpa ekili tarlada çıktı. İddiaya göre, tarlanın içinden geçen elektrik hattından kaynaklanan yangında hasadı yaklaşmış arpalar yanmaya başladı. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 8 dekarlık ekili alanın yandığı belirtildi.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA
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