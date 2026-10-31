Konya Kulu\'da iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı

Konya Kulu'da iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Kulu ilçesinde Kozanlı Mahallesi yolunda Doğutepe Mahallesi yakınında iki minibüs kafa kafaya çarpıştı ve kazada 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konya'nın Kulu ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Kozanlı Mahallesi yolunda Doğutepe Mahallesi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada F.K., M.K. ve N.K. yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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