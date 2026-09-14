Konya Kulu\'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Birol Gül'e ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.