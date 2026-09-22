Konya Kulu'da polis, öğrenci servislerinin sürücü ve araç belgelerini denetledi - Son Dakika
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Konya Kulu'da polis, öğrenci servislerinin sürücü ve araç belgelerini denetledi

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Konya Kulu\'da polis, öğrenci servislerinin sürücü ve araç belgelerini denetledi
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Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde ve öğrenci servislerinde denetim yaptı. Giriş çıkış saatlerinde servis araçlarının sürücü ve araç belgeleriyle mevzuata uygunluğu kontrol edildi, uygulamaların süreceği belirtildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından okul çevreleri ile öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçedeki okullar ve çevrelerinde denetimlerini artırdı. Ekipler, okul giriş ve çıkış saatlerinde okul çevrelerinde kontroller gerçekleştirirken, öğrenci servislerini de tek tek denetledi. Trafik ekipleri tarafından durdurulan servis araçlarında sürücü ve araç belgeleri ile servislerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşmalarının sağlanması ve okul çevrelerinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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