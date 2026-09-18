Konya merkezli 24 ilde dolandırıcılık operasyonu başlatıldı, 65 şüpheli aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya merkezli 24 ilde dolandırıcılık operasyonu başlatıldı, 65 şüpheli aranıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya merkezli 24 ilde dolandırıcılık operasyonu başlatıldı, 65 şüpheli aranıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 ilde eş zamanlı başlatılan "Paravan 1" operasyonunda, 317 dolandırıcılık olayında 48 milyon 76 bin 595 lira haksız menfaat sağladığı belirlenen 65 şüphelinin yakalanması hedefleniyor.

Konya merkezli 24 ilde yürütülen eş zamanlı "Paravan 1" operasyonunda, 317 ayrı dolandırıcılık olayında 48 milyon 76 bin 595 liralık haksız menfaat sağladığı belirlenen 65 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik yaklaşık 6 ay süren teknik takip ve projeli çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların, il genelinde ve ülke çapında meydana gelen toplam 317 dolandırıcılık olayında 48 milyon 76 bin 595 TL haksız menfaat temin ederek çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar

Soruşturma kapsamında, "Atıcı" olarak tabir edilen şüphelilerin vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları ve bu yöntemle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca internet üzerinden sahte kiralık ve satılık araç ilanları verdikleri, ilanlara başvuran vatandaşlardan kapora aldıkları ve bazı işlemlerde güvenli ödeme yöntemlerini kullandıkları tespit edildi.

"Hesapçı"lardan kart ve telefon hatlarını aldılar

"Aracı" olarak tabir edilen şüphelilerin ise komisyon karşılığında maddi menfaat sağlayan "hesapçılardan" banka kartları ve telefon hatlarını "set" şeklinde temin ettikleri, daha sonra bu kart ve hatları üst kademedeki şüphelilere ulaştırdıkları belirlendi. Ekiplerin gerçekleştirdiği fiziki takip sonucunda söz konusu yapılanmaya ilişkin şüphelilerin bağlantıları ve faaliyetleri tespit edildi.

Konya merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon

Yaklaşık 6 aylık teknik takip ve projeli çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen 65 şüphelinin yakalanması amacıyla bugün saat 06.00 itibarıyla Konya merkezli 24 farklı ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Konya Cumhuriyet BaşsavcılığıDolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren sanık savunmada ’6 milyon TL borcu vardı’ dedi Öğretmeni 8 kurşunla öldüren sanık savunmada '6 milyon TL borcu vardı' dedi
Geri dönüşüm iadesi yaparken fenalaştı Mudanya’da 66 yaşındaki adam kurtarılamadı Geri dönüşüm iadesi yaparken fenalaştı! Mudanya'da 66 yaşındaki adam kurtarılamadı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti
Divriği’de kaybolan 11 aylık Büşra için soruşturma derinleşti: Babanın borçlu olduğu kişi yakalandı Divriği'de kaybolan 11 aylık Büşra için soruşturma derinleşti: Babanın borçlu olduğu kişi yakalandı
Fransa’da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi
09:25
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna
09:09
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
09:07
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım’ın telefonundan ayırmadı
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım'ın telefonundan ayırmadı
08:57
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı
08:13
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
08:01
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 15 gözaltı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 15 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 09:30:15. #7.13#
SON DAKİKA: Konya merkezli 24 ilde dolandırıcılık operasyonu başlatıldı, 65 şüpheli aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement