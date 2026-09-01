Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İlk kaza Beyşehir-Seydişehir kara yolunda bir otomobilin ağaca çarpması sonucu, ikincisi muayene istasyonu kavşağında motosikletin yayaya çarpmasıyla, üçüncüsü ise Mevlana Caddesi'nde motosikletin karıştığı kazada gerçekleşti. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı ve kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İlk kaza, Beyşehir- Seydişehir Kara yolu üzerindeki bir fabrika önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.C. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü P.C. yaralandı.
İkinci kaza ise Beyşehir-Seydişehir Kara yolu üzerindeki muayene istasyonu kavşağında yaşandı. Seyir halindeki motosikletin yayaya çarpması sonucu motosiklet devrildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Ş.O. ile yaya A.C. yaralandı.
Bir diğer kaza da Beyşehir ilçe merkezindeki Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletin karıştığı kazada sürücü B.U. yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.
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