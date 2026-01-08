Bozkır\'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Konya'nın Bozkır ilçesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.

Fırtına nedeniyle ilçe merkezinde park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi. Fırtınanın şiddetiyle, gençlik merkezinin çatısının bir bölümü bahçeye uçtu. Ayrıca, Bozkır Belediyesi'ne ait halı sahanın üst çatı brandası da fırtınaya dayanamayarak zarar gördü. İlçeye bağlı Akçapınar Mahallesi'nde ise inşaat halindeki bir evin çatısı tamamen uçtu. İlçe genelinde pek çok noktada ağaçların kırıldığı ve çatıların hasar gördüğü bildirildi.

Meydana gelen olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken yetkililer, vatandaşları hava şartları normale dönene kadar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Ekipler, fırtınanın yol açtığı maddi hasarın boyutunu detaylı bir şekilde incelemeyi sürdürüyor. - KONYA