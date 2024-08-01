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Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Kemaliye Mahallesi Aslandere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T.'ye ait olan ahırda hayvanlar dışarda olduğu sırada henüz belli olmayan bir nedenle yangın başladı. Ahırdan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağır Merkezine arayarak durumu bildirmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Ahır yangında kullanılamaz hale gelirken, tahkikat başlatıldı. - KONYA