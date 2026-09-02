Konya Selçuklu'da göğsünden bıçaklanan kişinin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Selçuklu'da göğsünden bıçaklanan kişinin hayati tehlikesi sürüyor

Konya Selçuklu\'da göğsünden bıçaklanan kişinin hayati tehlikesi sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi arasında çıkan kavgada Volkan K., göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Zanlı Zekeriya D. gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Volkan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Konya'da bir kişi alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan kişiyi göğsünden bıçakladı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Zekeriya D., aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunan 43 yaşındaki Volkan K. ile cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, Volkan K. sağ göğsünden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Volkan K., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olayda elinden ve kolundan hafif yaralanan zanlı Zekeriya D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Volkan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Selçuklu, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya Selçuklu'da göğsünden bıçaklanan kişinin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti İngiltere'nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı
Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti

17:00
Trabzonspor’dan Richarlison bombası
Trabzonspor'dan Richarlison bombası
16:54
Yapılan itiraz reddedildi Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
16:30
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım
15:53
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
15:20
Marmara’da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 17:23:53. #7.12#
SON DAKİKA: Konya Selçuklu'da göğsünden bıçaklanan kişinin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement