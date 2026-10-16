Konya Selçuklu'da otomobil lastiği patlayan tıra ok gibi saplandı, 2 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Konya Selçuklu'da otomobil lastiği patlayan tıra ok gibi saplandı, 2 kişi yaralandı.

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Konya Selçuklu\'da otomobil lastiği patlayan tıra ok gibi saplandı, 2 kişi yaralandı.
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde gece saatlerinde lastiği patlayan tırın sağ şeride geçerek durduğu sırada bir otomobil tıra arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarılarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da bir otomobil, lastiği patlayan ve değiştirmek için duran tıra arkadan çarptı. Otomobilin tıra ok gibi saplandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınamayan 42 AAZ 832 plakalı tır, lastiği patladığı için sağ şeride geçerek durdu. O sırada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 AOP 634 plakalı otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtarırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından otomobil, çekici yardımıyla tırın altından çıkarıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya Selçuklu'da otomobil lastiği patlayan tıra ok gibi saplandı, 2 kişi yaralandı. - Son Dakika
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