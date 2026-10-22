Konya Seydişehir\'de otomobil Atatürk Caddesi\'nde ağaca çarparak sürücüsünü yaraladı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.A. yönetimindeki 42 K 5950 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü R.A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.