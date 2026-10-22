Konya Seydişehir\'de otomobil Atatürk Caddesi\'nde ağaca çarparak sürücüsünü yaraladı

Konya Seydişehir'de otomobil Atatürk Caddesi'nde ağaca çarparak sürücüsünü yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sabah saatlerinde Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı. Sürücü Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmazken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.A. yönetimindeki 42 K 5950 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü R.A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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