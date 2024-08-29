Konyaaltı'nda denizin keyfini çıkartan vatandaşlara yağış sürprizi - Son Dakika
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Konyaaltı'nda denizin keyfini çıkartan vatandaşlara yağış sürprizi

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Konyaaltı'nda deniz keyfi yapan vatandaşlar aniden başlayan yağış ile hayrete düştü. Kimi vatandaşlar eşyalarını toplayarak sahilden ayrılırken, kimileri ise yüzmeye devam etti.

29.08.2024 17:40
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Konyaaltı'nda denizin keyfini çıkartan vatandaşlara yağış sürprizi

Antalya'da hava ile deniz suyu sıcaklığı eşitlendi

"800 kilometre yol geldim, yağmura denk geldik"

ANTALYA - Konyaaltı'nda deniz keyfi yapan vatandaşlar aniden başlayan yağış ile hayrete düştü. Kimi vatandaşlar eşyalarını toplayarak sahilden ayrılırken, kimileri ise yüzmeye devam etti.

Antalya'da Ağustos ayının son günlerinde sıcak ve nemli havanın etkisi devam ediyor. Gün içerisinde hava sıcaklığı 32 derece, nem oranı ise yüzde 68 olurken, deniz suyu sıcaklığı ise 31 derece olarak ölçüldü. Hafta içi olmasına rağmen çok sayıda vatandaş Konyaaltı sahiline akın etti. Kimi vatandaşlar denize girerken kimileri de sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Yağmura aldırış etmediler

Öğlen saatlerinde ise Konyaaltı'nı dolduran vatandaşlar yağmur sürprizi ile karşılaştı. Öğlen saatlerinde aniden bastıran bölgesel yağış nedeniyle bazı vatandaşlar eşyalarını toplayarak sahilden ayrıldı. Rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiyeleri zapt etmeye çalışırken, kimileri ise yağışa aldırış etmeden yüzmeye devam etti. Kısa süren yağışın ardından güneş tekrar yüzünü gösterirken, vatandaşlar deniz keyiflerine kaldıkları yerden devam etti.

800 kilometre yol geldim, yağmura yakalandım"

Sivas'tan Antalya'ya tatil için gelen Oğuzhan Keskinbalta isimli vatandaş, "Sivas'tan buraya 800 kilometre yol geldim. Biraz yüzeyim diye, onda da yağmura yakalandık. Bakalım inatla bekliyoruz. Gündüz denize girerim dedim, ama güneş kremi sürmeye gerek kalmadı. Ama sağanak yağış çıkarsa ne yaparız bilmiyorum. Yılda bir kere denize girelim diye Sivas'tan buraya geldik, onda da yağmura yakalandık" dedi. Yağış anında bir vatandaşın çarşafa dolanarak uyumaya devam etmesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konyaaltı'nda denizin keyfini çıkartan vatandaşlara yağış sürprizi - Son Dakika

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