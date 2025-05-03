Köpeğin Çaresizliği Kamerada - Son Dakika
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Köpeğin Çaresizliği Kamerada

Hatay'da bir köpeğe çarpan otomobilin ardından, diğer köpeğin yaşadığı acı çaresizlik görüntülendi.

03.05.2025 20:14
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Telef olan köpeğin başında yürek burkan çaresizlik

HATAY - Hatay'da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpmasıyla telef olan köpeğin başına koşarak gelen başka bir köpeğin yaşadığı yürek burkan çaresizlik kameraya yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan sokak köpeğine çarptı. Kaza sonrası sürücü köpeği umursamayarak yoluna devam ederken acılı hayvan telef oldu. Kaza anıysa çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına çarptı. Köpeğin acıyla kıvrandığı esnada başka bir köpeğin yaşadığı çaresizlikse yürek burktu.

"Bizde yardım amaçlı köpeğe koştuk gittiğimizde köpeğimiz telef olmuştu"

Köpeğin aracın altında kalarak can verdiği anları anlatan 25 yaşındaki Nuri Can Karaca, "Ben o esnada burada telefonla konuşuyordum. Bir hanımefendi aracıyla geçerken köpeği görmedi vurdu. Biz de pansuman yapmak için köpeğin yardımına koştuk. Vuran sürücünün arkasından seslendiğimde bizi hiç duymadı ve dikkate almadı. Bizde yardım amaçlı köpeğe koştuk gittiğimizde köpeğimiz telef olmuştu. Aracın altında kalan köpeğin yanına bir can dostu vardı o da koşarak yanına geldi ama maalesef köpeği kurtaramadık " dedi.

Kaynak: İHA

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