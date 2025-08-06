Köpeğin Tepkisi Motosikletçiyi Korkuttu

Eskişehir'de işlek bir caddede seyreden bir motosiklet sürücüsü, trafikte beklerken yanında bulunan araç içindeki köpeği sevmek için açık camdan hamle yapınca, sevimli hayvanın 2 kez hırlamasıyla irkildi. Kask kamerasına yansıyan gülümseten olay sonrası, motosiklet sürücüsü araçtan hızla uzaklaştı.

Eskişehir'de yaşayan motosiklet sürücüsü Erkan Keser, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'ndeki Öğretmenler Bulvarı'nda seyrederken, 55 KH 205 plakalı bir aracın içerisinde iki köpek gördü. Oldukça sevimli olan köpekleri aracın açık camından elini sokarak sevmek isteyen Keser, beklenmedik bir tepki ile karşılaştı. Köpeklerden biri motosiklet kullanıcısına havladı. Köpeğin reaksiyonu karşısında şoke olan Erkan Keser gülümseyerek "Ne oluyor" derken, köpek ikinci kez havlayarak motosiklet kullanıcısını korkuttu. Erkan Keser'in kask kamerasına anbean yansıyan komik olay sonrası, hem araç hem de motosiklet kullanıcısı kahkaha attı. Köpeğin tepkisinden sonra Erkan Keser, olay yerinden uzaklaştı. - ESKİŞEHİR