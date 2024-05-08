Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp 150 metre böyle sürükledi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp 150 metre böyle sürükledi

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişi, köpeğine zarar verdiğini ileri sürdüğü kişiyi ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında iple 150 metre sürükledi. Sürükleme olayı jandarmanın şüpheliyi gözaltına almasıyla sona ererken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

08.05.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp 150 metre böyle sürükledi

Ellerini ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında sürükleyen şahıs gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişi, köpeğine zarar verdiğini ileri sürdüğü kişiyi ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında iple 150 metre sürükledi. Sürükleme olayı jandarmanın şüpheliyi gözaltına almasıyla sona ererken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Olay, Ova Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş. T. köpeğine zarar verip kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Orhan S.'nin evine giderek tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönmesinin ardından Ş. T., Orhan S'yi ellerinden ve ayaklarından bağladı, ardından iple 48 HG 669 plakalı aracının arkasında 150 metre sürükledi. Bu sırada devriye gezen Kınık Jandarma Karakolu ekipleri, olayı sonlandırarak Ş. T.'yi gözaltına aldı. Ekipler, ellerini ve ayaklarını çözdüğü Orhan S'yi tedavisi yapılması için sağlık ekiplerine teslim etti.

Orhan S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Ş. T., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan olay ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp 150 metre böyle sürükledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
17:34 Gebze’de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:14:49. #1.12#
SON DAKİKA: Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp 150 metre böyle sürükledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement