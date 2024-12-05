Köpek Cips Çalarken Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Köpek Cips Çalarken Güvenlik Kamerasında

Köpek Cips Çalarken Güvenlik Kamerasında

Aydın'da bir köpek, büfe önündeki stanttan cips çalarak harika bir an yaşattı.

05.12.2024 14:03
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir büfe önündeki stanttan köpeğin cips çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayın ardından şaşırdığını dile getiren büfe sahibi, hemen her gün köpeğin cips aldığını söyledi.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi Muharrem Sökeli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde Serkan Özen isimli vatandaşa ait marketin önüne gelen mahallenin köpeği, stanttaki bir cipsi ağzı ile alıp koşarak uzaklaştı. Cipslerin azaldığını fark eden Özen, güvenlik kamerasını izlediğinde cipsi, mahallede besledikleri köpeğin aldığını gördü.

Olay karşısında şaşırdığını, bir yandan da mutlu olduğunu ifade eden büfe sahibi Serkan Özen, "Geçtiğimiz günlerde bir olay yaşadık. Ben de bu bölgede 16 yıldır esnafım ve 16 yıldır ilk kez başımıza böyle bir olay geldi. Mahallemizin köpeği, cips standımızdan cipleri alıp gidiyormuş. Bunu tabii kamera kayıtlarından gördük. Nasibidir dedik ellemedik. Bunu devamlı hale getirdi. Herhalde 15-20 defa almıştır. Tabii bu bizim takip ettiğimiz kadarıyla. Görmediğimiz zamanlar da vardır. Kamerada fark edince çok şaşırdık. Zaten devamlı beslediğimiz, sevdiğimiz bir hayvan, zaten kendisini çok sevdiriyor. Nasibidir ellemedik, güzel bir olay yaşadık" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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