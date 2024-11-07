Köpek Kulübelerini Yakan Adam Serbest Bırakıldı

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Köpek kulübesini ateşe verip bıçak çekmişti: İfadesinin ardından serbest kaldı

BOLU - Bolu'da köpek kulübelerini ateşe verip ardından kendisine tepki gösteren kişiye bıçak çeken yaşlı adam, emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün Alpağut Mahallesi 210 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle halkı, sokak köpekleri için boş arazi üzerine bir süre önce sahibinden izin alarak 2 kulübe koydu. Köpeklerin kışın üşümemesi için konulan kulübeleri görüp tepki gösteren bitişikteki boş arazinin sahibi İbrahim U.da kulübeleri ateşe verdi. Dumanı fark eden bir mahalle sakini yangını söndürürken İbrahim U.'ya tepki gösterdi. Bunun üzerine İbrahim U., E.A.'ya bıçak çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. E.A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Emniyete çağrılan İbrahim U., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.