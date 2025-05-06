Köpek Saldırısı: Genç Kız Yaralandı - Son Dakika
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Köpek Saldırısı: Genç Kız Yaralandı

Köpek Saldırısı: Genç Kız Yaralandı

Adıyaman'da evden kaçan köpek, sokakta yürüyen bir kıza saldırdı, yaralanan kız hastaneye kaldırıldı.

06.05.2025 18:30
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Adıyaman'da sahipli köpek evden kaçarak, sokakta yürüyen iki kıza saldırdı. Bir kızın yaralandığı olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. Bir arkadaşıyla birlikte cadde üzerinde ilerleyen 17 yaşındaki Betül D.'ye, sahipli olduğu ve evden kaçtığı öğrenilen cins köpek saldırdı. Sağ kolundan ısırılan genç kızı mahalle sakinleri kurtardı.

Yaşanan bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralanın genç kız olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavisi tamamlanan yaralı daha sonra taburcu edildi. Köpeğin, aşılı olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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