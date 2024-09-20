Köpek saldırısına uğrayan çocuğun annesi: 'Çocuğum hayatta olmayabilirdi'

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Köpeğin saldırdığı çocuğun annesinden hayvanseverlere tepki

"Çocuğum bugün hayatta olmayabilirdi"

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde sevdiği köpek tarafından saldırıya uğrayan ve kafasından yaralanan çocuğun annesi olay anını anlattı. Görüntünün yayınlandığı sosyal medyada yorum yapan hayvanseverlere tepki gösteren anne, "Hayvanın saldırdığı habere yalan diyorlar, benim çocuğum bugün hayatta olmayabilirdi. Hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Olay 13 Eylül günü saat 16.30 sıralarında Yurdoğlu Mahallesi 3946 sokak üzerinde meydana geldi. İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Baran Levent, okuldan eve dönerken sokakta bir köpeği görerek sevmek istedi. Başını okşadığı sırada üzerine atlayan köpek, küçük çocuğu başından ve kulağından ısırarak yaraladı. Bu esnada çocuğun yanından bulunan bir vatandaş, çocuğu kurtarırken kulağında 1 santimetrelik yırtık oluşan ve kafasına 4 dikiş atıldığı öğrenilen küçük Baran, hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Baran Levent, tedavisinin ardından, taburcu edildi. Öte yandan meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde başını okşadığı köpeğin Baran Levent'e saldırı anı, bu esnada bir vatandaşın da araya girerek köpeği durdurduğu, ağlayan çocuğun başını tutarak yardım istediği ve vatandaşın çocuğu olay yerinden uzaklaştırdığı anlar yer aldı.

"Şu an belki oğlum hayatta olmayabilirdi"

Köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralanan Baran'ın annesi Özge Levent (27), korku dolu o anları anlattı. Levent, "Baran okul çıkışı kırtasiyeden bir oyuncak aldı ve hemen arkamızdaki ara sokağa girdi. Orada da köpeği gördü ve kafasını okşamış. O esnada bir anda köpeğin saldırısına uğradı. Kulak ve kafa bölgesine köpeğin dişi geldi ve kulağımda bir santim yırtıklık kafasında da iki buçuk santim açıklık var. Kafasına da dört dikiş atıldı. Çok şükür bu olayı böyle ucuz kurtardık ama başkalarının canı yanmasın. Bir sürü öğrenci var okulun önünde. Bizim başımızdan böyle bir talihsiz geçti ama başkaları kimsenin canı yanmasını istemiyoruz. Biz sokak köpeklerinin buradan toplanılmasını istiyoruz. Okulun önü olduğu için birçok öğrenci var ve öğrenciler seviyor yani. Sevdiği için de bir anda saldırıya uğrayabiliyorlar. Kafasına değil de boynuna gelseydi şu an belki oğlum hayatta olmayabilirdi" dedi.

Sosyal medyadan yorum yapan hayvanseverlere tepki

Baran'ın annesi Özge Levent, sosyal medyada yayınlanan görüntülere yorum yapan hayvanseverlere de tepki gösterdi. Levent, "Bu olay için çok üzgünüm ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde oğlum çok tepki aldı. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Rabbim inşallah onların evladına yaşatmasın. Ama bu kadar bir küçük çocuğa bile tepki gösterdiler. Hayvanseverler, 'Daha beter olsaydı, neden bu kadar hayvanlara tepkilisiniz?, yalan haber çıkardınız' diyorlar. Bu olay yalan değil. Görüntüler ortada. Bu yorumları yapanlardan ben şikayetçiyim, onu da belirtmek istiyorum. Yorumları gördükçe benim canım acıyor. Oğlum her gün kafasındaki dikişleri soruyor. Sokakta oynuyor, kafasından hala kan akıyor ve onu alıp hemen acile götürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Artık korkuyorum"

Köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan küçük Baran ise, "Hayvanları, köpekleri çok seviyorum ama artık korkuyorum" diye konuştu.