Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuğun Babası Yetkililere Seslendi! - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuğun Babası Yetkililere Seslendi!

Geniş Video İzle

Erzurum'un Narman ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Murat Tutar, yoğun bakıma alındı. Babası Yakup Tutar, yetkililere çağrıda bulunarak, 'Anne ve babalar artık gözyaşı dökmesin' dedi.

12.03.2025 09:15  Güncelleme: 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuğu köpek saldırısına uğrayan babanın feryadı: "Bu işe bir çözüm bulun. Artık anne ve babalar gözyaşı dökmesin"

"Benim çocuğum oruçluydu ve benden iftarlık çikolata bekliyordu. Şimdi onu yoğun bakım önünde bekliyoruz. Çocuğumun nefes borusunda iki köpek dişi izi var"

"Elimize diken batsa canımız acıyor. Benim çocuğumun her tarafı yara, bere ve dikiş içinde. Peki o küçük beden nasıl dayansın bu acılara? "

ERZURUM - Erzurum'un Narman ilçesinde iftar öncesi evinden ekmek almak için çıkan 10 yaşındaki Murat Tutar, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan küçük Murat'ın babası Yakup Tutar yetkilileri göreve davet ederek, "Bu işe bir çözüm bulun. Artık anne ve babalar gözyaşı dökmesin" dedi.

Narman ilçesi Sütpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4. sınıf öğrencisi Murat Tutar (11), iftardan önce ekmek almak için evden çıktı. Bu esnada çevrede dolaşan köpekler Murat Tutar'a saldırarak ağır yaralanmasına sebep oldu. Kendi çabasıyla köpeklerin elinden kurtulmaya çalışan küçük çocuğun imdadına, son anda komşusu yetişti. Kanlar içinde kalan çocuk ailesi tarafından Narman İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuğun tedavisi burada devam ederken baba Yakup Tutar, belediyenin göstermelik olarak köpekleri topladığını söyledi.

"Başımıza gelenler sorumsuzluktan ve sahipsizlikten oluyor"

Oruç tutan oğlunun iftar öncesi ekmek almaya giderken köpeklerin saldırısına uğradığını belirten evli ve 2 çocuk babası Yakup Tutar, "Akşam üzeri oğlumla evin önünde karşılaştık. Bakkala ekmek almaya gideceğini söyledi. Ben daha sonra hayvanlara bakıyordum. Bir ara komşumuz geldi. Kardeşim de o esnada bir ses duyarak dışarı çıktı ve geri gelmedi. 10 dakika sonra beni de dışarı çağırdılar. Eşimin ağladığını gördüm. Çocuğum kanlar içindeydi. Sadece gözleri görünüyordu. Yüzüne baktım. Ensesi, kulağı, gözü sıkıntılıydı. Başımıza gelenler sorumsuzluktan ve sahipsizlikten oluyor. Köpekleri topladıklarını söyleyenlere seslenmek istiyorum. Birileri ölecek ya da başına böyle bir şey gelecekte mi ciddiye alacaklar?" dedi.

"Köpekleri çocuklara toplatıyorlar"

Belediyenin sadece küçük köpekleri topladığını ve bunları da mahalledeki çocuklara para vererek yaptırdığını iddia eden Yakup Tutar, "Mahallemize köpek toplatmak için gelen ekipler bir sürü masraf ediyor ve devlete yük oluyor. Ama bir şey yapmadan gidiyorlar. Yazık. İşinizi yapıyorsanız düzgün yapın. Küçük köpekleri çocuklara toplatmakla bu olmaz. Peki büyük köpekler bu şekilde onların arkasından mı gelecek? Dün benim çocuğum oruçluydu ve benden iftarlık çikolata bekliyordu. Şimdi onu yoğun bakım önünde bekliyorum. Çocuğumun nefes borusunda iki diş izi var. Kafasında 7-8 tane ısırık var. 11 yaşında çocuğumuz. Bizim elimize bir diken batsa feveran ediyoruz. Köpeklerden birisi çocuğumun kafasına saldırmış diğer ayağına saldırmış. Birisi de boynuna saldırmış ama eliyle itelemiş. Şimdi o bu acılara nasıl dayansın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Köpek Saldırısı, Köpek Saldırısı, Köpek Saldırısı, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Erzurum, Narman, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuğun Babası Yetkililere Seslendi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
Naci Görür’den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
Mimar Ece Gürel’in eşinden radikal karar O da sırra kadem bastı Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! O da sırra kadem bastı
TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor
Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı En çok görülen hastalıktan yatıyor Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı! En çok görülen hastalıktan yatıyor
Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Fatih Tekke, Trabzon’a geldi İşte ilk sözleri Fatih Tekke, Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri
Tünelde alevler içinde kalan araç, trafiğim aksamasına neden oldu Tünelde alevler içinde kalan araç, trafiğim aksamasına neden oldu

08:23 Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
07:50 Naci Görür’den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
07:37 Mimar Ece Gürel’in eşinden radikal karar O da sırra kadem bastı Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! O da sırra kadem bastı
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
04:33 Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
13:54 Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor
13:53 Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
13:44 Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
13:42 Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı En çok görülen hastalıktan yatıyor Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı! En çok görülen hastalıktan yatıyor
13:30 Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
13:28 Fatih Tekke, Trabzon’a geldi İşte ilk sözleri Fatih Tekke, Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri
13:22 Tünelde alevler içinde kalan araç, trafiğim aksamasına neden oldu Tünelde alevler içinde kalan araç, trafiğim aksamasına neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 10:00:32. #7.12#
SON DAKİKA: Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuğun Babası Yetkililere Seslendi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.