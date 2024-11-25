Köpek Su Kuyusundan İtfaiye ile Kurtarıldı

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Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

MALATYA - Malatya'da 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Fırıncılar Mahallesi'nde su kuyusuna düşen sokak köpeğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, yaklaşık 1r saat süren çalışmanın ardından köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler tarafından köpeğe daha sonra yiyecek verilirken, üzeri açık kuyunun kapatılması için çalışma başlatıldı.