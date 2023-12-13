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Köpeklerden korkarak kaçmak isteyen öğrenci düşerek yaralandı - Son Dakika
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Köpeklerden korkarak kaçmak isteyen öğrenci düşerek yaralandı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sürü halindeki köpeklerden kaçmak isterken düşen öğrenci yaralandı.

Köpeklerden korkarak kaçmak isteyen öğrenci düşerek yaralandı
13.12.2023 - 13:56,  Güncelleme: 13:58
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sürü halindeki köpeklerden kaçmak isterken düşen öğrenci yaralandı.

Olay, Devrekani ilçesi İsmailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Teğmen Cemal Tepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören M.H.A., okula gitmek isterken sokak köpekleri ile karşılaştı. Köpeklerden korkarak kaçmaya çalışan lise öğrencisi, dengesini kaybederek düştü. Düşme sebebiyle yaralanan öğrenci, Devrekani İlçe Devlet Hastanesine götürülerek tedavi edildi. M.H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Anadolu Lisesi, Kastamonu, Devrekani, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeklerden korkarak kaçmak isteyen öğrenci düşerek yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeklerden korkarak kaçmak isteyen öğrenci düşerek yaralandı - Son Dakika
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