Köpekleri Çalınan Adam Yeterli Yardım İstemiyor

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Köpeklerinin aynı kişiler tarafından çalındığı iddia ederek yardım istedi

ANKARA - Ankara'da bir yıl arayla iki köpeğinin de aynı kişiler tarafından çalındığını ileri süren adam, uzun zaman geçmesine rağmen köpeklerinin bulunamamasına tepki gösterdi. Köpeğin çalındığı ana ait görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çankaya'da evcil hayvan malzemesi dükkanı işleten Osman Güneş, beslediği aynı cins iki köpeğinin bir yıl arayla çalındığını iddia etti. Hırsızlık olayını gerçekleştirenler aynı kişiler olduğunu ileri süren Güneş, uzun zaman geçmesine rağmen köpeklerden haber alamadığını söyledi. Çalınan köpeğinden kalan yavru köpeğinin de çalınmasının kendisini derinden etkilediği belirten Güneş, hayvanlarının bulunması için yetkililerden yardım istedi.

"Yeterli ilginin verilmediğini düşünüyorum"

Köpekleriyle manevi bağ kurduğunu ve çok özlediğini belirten Osman Güneş, köpeklerinin bulunmasını istediğini söyleyerek, "2 tane pomeranian cinsi köpeğim çalındı. Biri geçen sene şubat ayında birisi bu sene 9 Ocak'ta çalındı. Kapımın önünden 2 kişi tarafından çalındı. Yandan çekilmiş görüntüleri var. Alırken de görüntüleri var. Karşı tarafta arabanın içinde biri bekliyor. Onun da görüntüsü var ama kamera kayıtlarına ulaşılamadı. Gerekli yerlere başvurumuzu yaptık. Savcılığa dilekçe yazdık, karakola kayıtları verdik ama sonuç alamadık. Bizim için gerçekten çok değerliydi. Anne kızlardı. Biri 6 diğeri 3 yaşında. Onlar da ailemizden biri. Tez zamanda bulunmasını istiyoruz. Gerekli mercilere başvuru yaptık. İlgileneceklerini söylediler. Birine 9-10 ay oldu, diğerine de 1 ay oldu. Bir sonuç çıkmadı. Ben yeterli ilginin verilmediğini düşünüyorum. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Eğer isterlerse 1 saat içinde bulunur bence. Yardımcı olmalarını istiyorum. Ulaşabileceğim tüm kamera kayıtlarını karakola ben verdim. Ama arabanın plakasını gören kamera kaydını alamıyoruz. Eğer kayıt alınırsa bulunması daha kolay olacak. İlkini alan ikincisini de alacak. Yarın belki de dükkana gelecek" diye konuştu.